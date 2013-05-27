Настройка дизайна и программинг форм

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки190 просмотров

Здравствуйте.

Настройка дизайна и программинг форм сторонних сервисов.

Нужно поработать с имиджем сайта, а именно на сайте используются сторонние сервисы, такие как:

zendesk (www.zendesk.com) – сервис клиентской тех поддержки. Нужно изменить стандартную онлайн-форму zendesk под дизайн нашего сайта. Вариант примера можно посмотреть здесь help.podio.com/home.

Также нужно скрыть для клиентов все упоминания и ссылки на zendesk.

Настроить email для сервиса отправки приема сообщений через поддержку (собственный обратный email).

podio (www.podio.com) – сервис CRM. Нужно изменить стандартную онлайн-форму podio под дизайн нашего сайта.

Сроки 1-2 дня.

Все необходимые доступы и подробности будут предоставлены исполнителю.

12 лет назад
profi30
Роберт 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

MasterLincor
Евгений 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
12 лет назад
$70
2 дня
Спасибо за качественный и грамотный подход к нашим пожеланиям. Рекомендую к сотрудничеству.
Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

MasterLincor
Евгений 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
12 лет назад

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