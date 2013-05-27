Сайт готовый, самописный: http://sheitesnami.ru/ Требуется доработка HTML в PHP: -Оптимизировать для мобильных платформ, т.к. на телефоне корректно не отображается (кроме ай-фонов). -Уменьшить исходное разрешение -Добавить кнопку на группу в контакте. ...
Настройка дизайна и программинг форм
Здравствуйте.
Настройка дизайна и программинг форм сторонних сервисов.
Нужно поработать с имиджем сайта, а именно на сайте используются сторонние сервисы, такие как:
zendesk (www.zendesk.com) – сервис клиентской тех поддержки. Нужно изменить стандартную онлайн-форму zendesk под дизайн нашего сайта. Вариант примера можно посмотреть здесь help.podio.com/home.
Также нужно скрыть для клиентов все упоминания и ссылки на zendesk.
Настроить email для сервиса отправки приема сообщений через поддержку (собственный обратный email).
podio (www.podio.com) – сервис CRM. Нужно изменить стандартную онлайн-форму podio под дизайн нашего сайта.
Сроки 1-2 дня.
Все необходимые доступы и подробности будут предоставлены исполнителю.
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