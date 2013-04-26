Доработки по сайту

Здравствуйте.

Четыре задачи по доработкам для сайта www.smartshop.kz

Ниже описаны задачи, в приложении находятся макеты.

1. Карточка товара

Переверстать карточку товара (функционал практически не изменился, только внешний вид).

2. Механизм слайдера

Разработать механизм для слайдера чтобы можно было показывать слайды, для конкретного города.

3. Письма уведомления и формы

Сверстать и внедрить письма уведомления (у нас готовы макеты – шаблоны писем)

4. Внедрить новый фильтр

Сверстать фильтры в четыре раздела(смартфоны, планшеты, ридеры и аксессуары).

В макете в первых трех панелях показывается работа фильтра и относится к разделу "Планшеты", четвертый это "Ридеры", пятый "Телефоны" и шестой "Аксессуары".

Механизм работы фильтра сейчас:

1. Выбираешь бренд, операционные системы, которых в этом бренде нет становится неактивными. Выдача происходит при нажатии кнопки "Показать".

2. Выбираешь операционную систему, бренды остаются без изменении. После нажатия "Показать" в выдаче присутствуют все бренды с данной операционной системой.

Данную механику необходимо сохранить в новом фильтре и также при выборе бренда, в выпадающем списке операционной системы не подходящие системы становятся неактивными.

Если, что-то непонятно, жду уточняющие вопросы.