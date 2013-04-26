Парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки214 просмотров

Нужен парсер allegro.pl из категории автозапчасти, чтобы парсило в любую CMS интернет-магазина (оптимально - ос комерс), переводило через гугл транслейт с польского на русский, и чтобы был курс, по которому можно менять цену на товар. Как у autopol точка com.ua. Хотя у них там по ходу онлайн парсинг, без занесения в бд.

12 лет назад
anna90kk
44 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров