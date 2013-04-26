Нужен парсер allegro.pl из категории автозапчасти, чтобы парсило в любую CMS интернет-магазина (оптимально - ос комерс), переводило через гугл транслейт с польского на русский, и чтобы был курс, по которому можно менять цену на товар. Как у autopol точка com.ua. Хотя у них там по ходу онлайн парсинг, без занесения в бд.