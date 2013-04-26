Доработка большого проекта - D7

Добрый день.

Есть проект на Drupal 7 который умудрились завалить и который по данному поводу перекочевал к нам. Проект не тривиальный и с кучей нестандартного функционала. Пример того что есть можно глянуть здесь http://u7609.argon.vps-private.net/.

- ТЗ прикреплено к проекту в атачах.

- Сроки и цену ждем от вас.

- Доступ в админку выделю заинтересовавшимся

- Сразу читаем ТЗ, думаем, заявка а не наоборот

Ждем ответов по прибл срока и точной цене. Наугад отправлять заявку не стоит.