Верстка и доработка посадочных страниц

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка129 просмотров

Необходимо сверстать и оформить посадочную страницу, настроить форму подписки Get Response, также есть работа по внесению правок в существующие страницы на Wordpress.

WordPress
12 лет назад
webula
47 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров