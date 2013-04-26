Доработка авторизации (PHP)

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Закрыт2 заявки170 просмотров

Есть пример приложения с авторизацией на фреймворке Kohana через социальные сети https://github.com/biakaveron/sso-demo

Необходимо добавить к текущему функционалу авторизацию/регистрацию через смс (сервис sms.ru).

Нужен не "костыль", а именно интеграция в имеющийся функционал.

Жду ваши предложения.

PHP
12 лет назад
alexkozlov1982
Алексей 
43 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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