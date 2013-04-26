Необходимо сверстать и оформить посадочную страницу, настроить форму подписки Get Response, также есть работа по внесению правок в существующие страницы на Wordpress.
Доработать форумный движок + стилизация
Взять самый распространенный форумный движек (php).
Доработать его так что бы при регистрации игрока можно было из сосденей базы подтянуть игровой персонаж и пихнуть его под аватарку в форуме.
Пример
http://eu.battle.net/wow/ru/forum/topic/7338915682
Стилизовать форум под игру.
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