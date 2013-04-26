Доработать форумный движок + стилизация

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Закрытнет заявок109 просмотров

Взять самый распространенный форумный движек (php).

Доработать его так что бы при регистрации игрока можно было из сосденей базы подтянуть игровой персонаж и пихнуть его под аватарку в форуме.

Пример

http://eu.battle.net/wow/ru/forum/topic/7338915682

Стилизовать форум под игру.

PHP
12 лет назад
kukowa
Антон 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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