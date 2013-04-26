Доработать сайт на 1С Bitrix

Необходимо доработать сайт http://soft-show.com/ :

1. Увеличить размер фотографии товара в каталоге товаров (http://soft-show.com/catalog/office/ ) и написать где это задается, чтобы мы могли сами управлять размером фотографий

2. Добавить Тип цен ( Розничная ).

3. Скрыть отображение цен и возможность покупки товара для не зарегистрированных и для зарегистрированных пользователей в группе «Зарегистрированные пользователи». Сейчас цены скрыты, но в корзине они видны. Если в типе цен запретить покупку товара группе не зарегистрированных пользователей, то весь товар отображается как, нет в наличии, даже если в нем стоит количество.

4. Добавить отображение размеров на странице товара с возможностью выбора необходимого размера из выпадающего списка.

5. Добавить возможность назначать разную цену в зависимости от размера.

6. Добавить возможность вести учет по количеству в разрезе размеров. Где в битриксе можно видить количество товаров, если такого отчета нет, то сделать возможность его формировать.

7. Сделать по умолчанию сортировку в каталоге по наличию. Товары, которых нет в наличии помещать вниз списка.

8. Убрать надпись Спецпредложение с картинок товаров, в которых установлен этот параметр.

9. Модуль поиска необходимо перенести наверх (Справа от ссылки «О компании»). Размером его сделать таким, чтобы он там поместился по размеру.

10. На страницах разделов и других страницах под шапкой необходимо убрать поиск. Он должен быть, как описано выше.

11. Под поиском, на странице каталога, размещено название товара H1 –надо его сделать меньше шрифтом, чтобы товары шли максимально близко под шапкой.

12. Добавить внизу сайта (там где сейчас ссылка «Подробней о магазине») текстовое поле где можно будет написать сео тексты. Это поле должно быть отдельным для каждой страницы (не сквозным).

13. Доработать корзину. На странице моя корзина добавить выбор размера и к каждому размеру количество штук. Убрать поле «Купон на скидку». В оформлении заказа имейл сделать не обязательным полем.

14. Сделать подгружение товаров автоматически, чтобы не было нумерации страниц. Пример - http://trade-city.ua/catalog/halaty/ Например, если по умолчании на странице каталога отображается 10 товаров, то чтобы при достижения на мониторе нижних товаров – подгружались следующие 10 товаров.

15. Убрать дублирование логотипа внизу (под новинками).

Кто может за это взяться напишите, пожалуйста сроки и цену.