Php-класс Google

Нужно сделать php класс для работы с API Google Adwords (последней стабильной версии). Все предоставляемые гуглом методы должны быть отображены на соответствующие методы php. Класс должен представлять из себя сервис Symfony 2.2, пригодный для подключения из любого symfony приложения и должен быть упакован в пакет (bundle). Должна быть реализована обработка ошибок, поддержка всех методов аутентификации, поддерживаемыж апи GA, поддержка всех протоколов передачи данных, предлагаемых апи GA.