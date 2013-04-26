Парсер гугла

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок166 просмотров

Нужен сделать поисковик по нескольким сайтам(список и количество будет меняться), по результатам выдачи гугла.

Нужно будет от капчи что-то придумать, работу через прокси наверно.

Укажите цену.

12 лет назад
WebAdequate
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров