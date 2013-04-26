Плагин для WP (парсер картинок и видео )

Картинки парсить с Яндекса, видео с Ютуб. Как вижу работу программы - указываю параметры, запускаю прогу, прога сама добавляет посты в рубрику, останавливаю программу.

Функционал:

1 Вписываю ключевое слово

2 Выбираю рубрику (куда будут добавляться посты)

3 Формат картинки .jpg

4 Код картинки в посте

- код буду писать в прогу руками, а title alt и название фото прога будет вставлять сама.

Код ютуба,

- тут нужна возможность только размеры видео писать руками ( width height ).

5 Параметр таймаутов для Яндекс картинок и ютуба.

(Особо не разбираюсь в парсерах, буду рад любому совету)

Получается 2 блока с кодом картинки и видео и нужна возможность для добавления пустых блоков, в них буду вставлять рекламу и они будут просто добавляться на каждую страницу. Желательна возможность изменения позиций блоков. (Н/П: наверху поста реклама потом видео потом картинка и чтоб их можно было устанавливать по разному)

Оплата по факту.

ICQ - 619218115