Сейчас проект доступен по адресу 62.76.176.169/ Проект создавался с использованием node js и nginx. Прошлым исполнителем было реализовано 2 части проекта – "Анонимный чат" "Чат комнаты" (работа была остановлена ...
Вирус на сайте.
Добрый день!
С такого рода проблемой сталкиваюсь в первый раз - до сего дня "изгнанием вирусов" с сайта не занимался =( В общем все мои сайты на хостинге, если заходить на них с мобильных устройств (проверял на айпаде и айфоне) делают редирект на сайт mobi-bro.com с предложением отправить SMS и обновить Flash плеер. Вот один из сайтов http://sumkilouisvuitton.ru/
Требуется найти и устранить вирус.
Спасибо!
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