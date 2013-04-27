Вирус на сайте.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт20 заявок245 просмотров

Добрый день!

С такого рода проблемой сталкиваюсь в первый раз - до сего дня "изгнанием вирусов" с сайта не занимался =( В общем все мои сайты на хостинге, если заходить на них с мобильных устройств (проверял на айпаде и айфоне) делают редирект на сайт mobi-bro.com с предложением отправить SMS и обновить Flash плеер. Вот один из сайтов http://sumkilouisvuitton.ru/

Требуется найти и устранить вирус.

Спасибо!

12 лет назад
mannybanana
Павел 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка видеочата (node, js, nginx)

    $500

    Сейчас проект доступен по адресу 62.76.176.169/ Проект создавался с использованием node js и nginx. Прошлым исполнителем было реализовано 2 части проекта – "Анонимный чат" "Чат комнаты" (работа была остановлена ...

    JavaScriptNginxNode.js
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Необходимо создать скрипт сайта (Apache, Debian 6)

    необходимо создать скрипт сайта на Debiane, Apache: скрипт для одноплатного компьютера (наполнение простое), возможности: резервное копирование желательно всей OS на USB диск, отслеживание изменений файлов и их синхронизация в одну сторону: с OS на USB; ...

    ApacheDebian
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Прикрутить биллинг для сайта

    $250

    Есть сайт с доступом для пользователей. Хотим сделать платный доступ, требуется прикрутить биллинг с помесячной оплатой и 2 тарифными планами и подключить qiwi кошелек и paypal. Соответственно требуется дописать модуль тарификации для ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Virtuemart добавить "в избранное" товар

    Добавить к интернет-магазину http://tabak-gr.ru/ к товарам кнопку или ещё какой-то "бокс" для пометки товара в избранное, чтобы потом можно было редактировать список избранного. Пример как здесь: http://www.komus.ru/product/166079/ "Добавить в ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка самописного сайта

    $50

    1.При добавлении таблицы на сайт (в редакторе ckeditor) таблица съезжает на 45 строк вниз, а в режиме просмотра всё нормально. Нужно решить эту проблему. 2.На сайте сделать форму подписки

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Внести изменения в несложную форму отправки заявок

    $20

    Имеется самописный скрипт, который оформлен виде формы. Задача скрипта - отправлять заполненные данные формы на указанные почтовые ящики. Данный момент, в качестве отправителя указывается почта хостинга. Требуется изменить отправителя так, чтобы в поле "От" значилась ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написание плагинов для XenForo

    Всем привет. Вопрос такового характера : требуется написать и встроить на сайт плагин функции "Блоги" в качестве образца http://do4a.com/blogs/ Бюджет оговорим лично, т.к. помимо этой работы понадобится встроить еще ...

    XenForo
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Парсер гугла

    Нужен сделать поисковик по нескольким сайтам(список и количество будет меняться), по результатам выдачи гугла. Нужно будет от капчи что-то придумать, работу через прокси наверно. Укажите цену.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Плагин для WP (парсер картинок и видео )

    Картинки парсить с Яндекса, видео с Ютуб. Как вижу работу программы - указываю параметры, запускаю прогу, прога сама добавляет посты в рубрику, останавливаю программу. Функционал: 1 Вписываю ключевое слово 2 Выбираю рубрику ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад