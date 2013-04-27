Вирус на сайте.

Добрый день!

С такого рода проблемой сталкиваюсь в первый раз - до сего дня "изгнанием вирусов" с сайта не занимался =( В общем все мои сайты на хостинге, если заходить на них с мобильных устройств (проверял на айпаде и айфоне) делают редирект на сайт mobi-bro.com с предложением отправить SMS и обновить Flash плеер. Вот один из сайтов http://sumkilouisvuitton.ru/

Требуется найти и устранить вирус.

Спасибо!