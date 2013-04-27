Необходимо создать скрипт сайта (Apache, Debian 6)

необходимо создать скрипт сайта на Debiane, Apache: скрипт для одноплатного компьютера (наполнение простое), возможности: резервное копирование желательно всей OS на USB диск, отслеживание изменений файлов и их синхронизация в одну сторону: с OS на USB; OS находится на SD карте (флешка) в случае выхода из строя SD необходимо полностью автоматически разворачивать OS с USB носителя на новом носителе, в случае невозможности такового автоматически восстанавливать работу сайта с USB носителя при монтаже нового образа OS

одноплатный компьютер имеет интерфейсы контроллера, такие как SPI, I2C и тп, необходимо так же управление ими с сайта, установленного на этом компьютере, и обратное управление: отключение сайта и тп по команде с этих же портов

так же необходимо голосовое управление компьютером в месте его нахождения: распознавание голоса через google или аналогичное и выполнение команды

так же необходим инсталлятор данной OS с базовыми настройками сайта для клонирования

так же необходима поддержка данного изделия по запросам

моя аська: 636807825