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Доработка видеочата (node, js, nginx)
Сейчас проект доступен по адресу 62.76.176.169/
Проект создавался с использованием node js и nginx.
Прошлым исполнителем было реализовано 2 части проекта – "Анонимный чат" "Чат комнаты" (работа была остановлена по вине исполнителя)
Новому исполнителю нужно реализовать "Видео чат" и сделать мелкие доработки уже готовых частей сайта + сверстать уже готовый дизайн.
ТЗ прикрепляю, то которое давалось еще предыдущему исполнителю, чтобы вам был понятен смысл проекта. Но в большей степени вас должен интересовать "Видео чат"
Во втором файле я прикрепил список того, что нужно доработать в уже существующем функционале.
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