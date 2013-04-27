Доработка видеочата (node, js, nginx)

Сейчас проект доступен по адресу 62.76.176.169/

Проект создавался с использованием node js и nginx.

Прошлым исполнителем было реализовано 2 части проекта – "Анонимный чат" "Чат комнаты" (работа была остановлена по вине исполнителя)

Новому исполнителю нужно реализовать "Видео чат" и сделать мелкие доработки уже готовых частей сайта + сверстать уже готовый дизайн.

ТЗ прикрепляю, то которое давалось еще предыдущему исполнителю, чтобы вам был понятен смысл проекта. Но в большей степени вас должен интересовать "Видео чат"

Во втором файле я прикрепил список того, что нужно доработать в уже существующем функционале.