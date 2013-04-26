Прикрутить биллинг для сайта

Есть сайт с доступом для пользователей. Хотим сделать платный доступ, требуется прикрутить биллинг с помесячной оплатой и 2 тарифными планами и подключить qiwi кошелек и paypal.

Соответственно требуется дописать модуль тарификации для пользователей и подключить 2 этих платежных шлюза.

Сайт на php. От вас предложения