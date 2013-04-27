Создать Яндекс Карту для JOOMLA

Создать Яндекс Карту- время маршрута с остановками.

Смысл карты в расчёте ожидаемого времени передвижения транспорта по городу, с остановками.

Т.е пример:

Во сколько я приеду в точку С?

если

1. выехал из А в 12.00

2. доехал до точки B - во сколько я сюда приехал из расчёта растояние\скорость

3. стоял в точке В 30 минут

4. выехал из точки В

5. приехал в точку С во сколько я сюда приехал из расчёта растояние\скорость и стоянки в пункте В

Все пункты имеют переменную.

Примерный расчёт в приложении