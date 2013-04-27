Добрый день! С такого рода проблемой сталкиваюсь в первый раз - до сего дня "изгнанием вирусов" с сайта не занимался =( В общем все мои сайты на хостинге, если заходить на них с ...
Создать Яндекс Карту для JOOMLA
Создать Яндекс Карту- время маршрута с остановками.
Смысл карты в расчёте ожидаемого времени передвижения транспорта по городу, с остановками.
Т.е пример:
Во сколько я приеду в точку С?
если
1. выехал из А в 12.00
2. доехал до точки B - во сколько я сюда приехал из расчёта растояние\скорость
3. стоял в точке В 30 минут
4. выехал из точки В
5. приехал в точку С во сколько я сюда приехал из расчёта растояние\скорость и стоянки в пункте В
Все пункты имеют переменную.
Примерный расчёт в приложении
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