Необходимо помочь с созданием маленькой таблицы в MySQL и обработке запросов. Для опытного специалиста, я думаю, проще простого. Подробное объяснение прилагается.
MODx Evolution – Ditto – настроить ЧПУ
Дано: сайт pestova.me
Пагинация настроена с помощью плагина Ditto.
Сейчас URL: /blog&start=6
Надо URL: /blog/2
Кроме того, URL /blog&start=0 и /blog ведут на одну страницу. Надо, чтобы остался только /blog
Так надо сделать для страниц:
Кроме того, в раздел /portfolio будут добавляться новые категории. Надо, чтобы для них пагинация с ЧПУ настраивалась автоматически.
Решить проблему нужно на уровне плагина Ditto. Решение на уровне .htaccess не подходит.
Возможно, поможет эта статья: community.modx-cms.ru/blo...
В блоге на каждой странице сейчас отображается по 6 статей. В портфолио – по 12 проектов на странице.
Эти значения будут использованы Вами при вычислении номера страницы (например: /blog&start=12, 12 / 6 + 1 = 3, значит соответствующий адрес будет /blog/3). Поэтому к решению задачи нужно приложить справку о том, где я смогу поменять эти значения, чтобы, например, выводить на странице по 8, а не по 6 статей.
Адреса страниц должны получиться такие:
1-я страница: /blog
2-я страница: /blog/2
3-я: /blog/3
и т.д.
После решения задачи ссылки на страницы с разными номерами в коде страницы должны быть именно такими.
В ответе на задание пишите сроки выполнения.
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