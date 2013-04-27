MODx Evolution – Ditto – настроить ЧПУ

Дано: сайт pestova.me

Пагинация настроена с помощью плагина Ditto.

Сейчас URL: /blog&start=6

Надо URL: /blog/2

Кроме того, URL /blog&start=0 и /blog ведут на одну страницу. Надо, чтобы остался только /blog

Так надо сделать для страниц:

pestova.me/blog

pestova.me/portfolio

pestova.me/portfolio/flat...

pestova.me/portfolio/coun...

pestova.me/portfolio/inte...

pestova.me/portfolio/kitc...

Кроме того, в раздел /portfolio будут добавляться новые категории. Надо, чтобы для них пагинация с ЧПУ настраивалась автоматически.

Решить проблему нужно на уровне плагина Ditto. Решение на уровне .htaccess не подходит.

Возможно, поможет эта статья: community.modx-cms.ru/blo...

В блоге на каждой странице сейчас отображается по 6 статей. В портфолио – по 12 проектов на странице.

Эти значения будут использованы Вами при вычислении номера страницы (например: /blog&start=12, 12 / 6 + 1 = 3, значит соответствующий адрес будет /blog/3). Поэтому к решению задачи нужно приложить справку о том, где я смогу поменять эти значения, чтобы, например, выводить на странице по 8, а не по 6 статей.

Адреса страниц должны получиться такие:

1-я страница: /blog

2-я страница: /blog/2

3-я: /blog/3

и т.д.

После решения задачи ссылки на страницы с разными номерами в коде страницы должны быть именно такими.

В ответе на задание пишите сроки выполнения.