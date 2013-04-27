На php необходимо написать три скрипта. Первый для добавления email`а и имени в БД. Второй - для отправки на выбранные из БД адреса писем. Третий - для удаления emaii`а из БД. После ...
Скрипт для https://kiris.urm.lt/by1/
Нужен скрипт для автоматической регистрации мест на определенный день для подачи документов на визы в Литовское консульство. Вот ссылка https://kiris.urm.lt/by1/index.php?id=4. Все предложения на почту [email protected] или skype: silverman1666.
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