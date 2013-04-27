Скрипт игры Крестики Нолики

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки179 просмотров

Требуется написать скрипт для игры "крестики нолики".

Размер поля динамический, задается одним из участников игры. Кол-во крестиков или ноликов в ряд так же задается одним из участников.

Игра между 2мя пользователями.

12 лет назад
zoker
37 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

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