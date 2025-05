Решить баги Datalife Engine 7.5 после переезда

Datalife Engine 7.5 была перенесена на новый сервер. Была установлена новая CentOs и похоже что новая версия PHP.

Покупать новую лицензию и обновляться не хочу, хочу сделать как проще и дешевле.

Вылезло несколько багов, надо их решить:

1. Любые действия в профиле (например, редактирование профиля или ввод ключа активации) выдают:

Deprecated: Function ereg() is deprecated in .../engine/modules/profile.php on line 148

2. В админке на всех страницах вверху вылазит:

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in .../engine/inc/init.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 1

3. Файлы (картинки и pdf/rar и тд) не грузятся в новости, не грузятся аватарки в профиле - "500 Internal Server Error".