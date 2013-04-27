Нужно сделать копию скрипта за 2-4 дня. линк : http://2sms.ru/s7ezm
Установить шаблон интернет-магазина
Доброго времени суток!
Срочно нужно установить шаблон интернет-магазина на
Opencart.
Срок выполнения проекта -до 4 дней.
Прошу написать цену за техническое задание и как c оплатой
Детали в личку.
Заранее благодарна!
Заявки фрилансеров
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