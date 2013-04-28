Привет. Хочу научиться писать парсеры. Берем какой либо сайт и пишем под него парсер, чтобы на выходе получить базу с данными. Пишете код, комментируете, я смотрю, задаю вопросы в скайпе. ...
Настроить отправку мейла PHP что бы не шло в спам
сделали скрипт PHP с использованием функции мейл, потом смтп через джимейл же.... а на почту джимейл все равно мейлы приходят в спам. а нужно, что бы нормально приходило, т.к. рассылаются мейлы нашим клиентам и редко вообще это не спам...
в общем нужно настроить, что бы было ок)
если есть вопросы пишите в скайп brndcrte
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