Настроить отправку мейла PHP что бы не шло в спам

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Закрыт7 заявок173 просмотра

сделали скрипт PHP с использованием функции мейл, потом смтп через джимейл же.... а на почту джимейл все равно мейлы приходят в спам. а нужно, что бы нормально приходило, т.к. рассылаются мейлы нашим клиентам и редко вообще это не спам...

в общем нужно настроить, что бы было ок)

если есть вопросы пишите в скайп brndcrte

PHP
12 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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