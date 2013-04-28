Настроить отправку мейла PHP что бы не шло в спам

сделали скрипт PHP с использованием функции мейл, потом смтп через джимейл же.... а на почту джимейл все равно мейлы приходят в спам. а нужно, что бы нормально приходило, т.к. рассылаются мейлы нашим клиентам и редко вообще это не спам...

в общем нужно настроить, что бы было ок)

если есть вопросы пишите в скайп brndcrte