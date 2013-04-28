Научить писать парсеры php

Привет.

Хочу научиться писать парсеры.

Берем какой либо сайт и пишем под него парсер, чтобы на выходе получить базу с данными.

Пишете код, комментируете, я смотрю, задаю вопросы в скайпе.

Сайт можете предложить сами.

От вас цена, желательно все сделать сегодня.