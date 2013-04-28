Нужен Yii программист, знания HTML+JS+PHP. Доработка сайта бухгалтерской отчетности. Работа удаленная в свободное время. Только БЕЛАРУСЬ, лучше Минск.
Консультация по джумла
Требуется консультация по Joomla и Virtuemart.
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