Консультация по джумла

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка85 просмотров

Требуется консультация по Joomla и Virtuemart.

Joomla
12 лет назад
vva79
44 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

alexchspb
Алексей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
Спасибо за консультацию ! Все объяснили доступным языком оперативно и очень компетентно. Помогли решить проблему. Удачи )
Отличный заказчик, своевременная оплата, четко поставленные вопросы. Спасибо за сотрудничество, надеюсь в дальнейшем будем сотрудничать еще.

Заявки фрилансеров

alexchspb
Алексей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад