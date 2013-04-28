Необходимо немного поправить главную сайта на MODx

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки105 просмотров

Имеется сайт:

http://panterra74.ru/

На главной странице сайта в разделе "Популярные направления", там где сейчас "Отдых в Турции", "Отдых в Тайланде", "Столицы Европы" - надо добавить еще 3 раздела, ниже их.

Все.

MODX
12 лет назад
Artget
Андрей 
42 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

ImaginaryDream
Максим 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$12
1 день
Вся работа выполнена Максимом за 30 минут. Все сделанно именно так, как нужно. Лучше не бывает.

Заявки фрилансеров

ImaginaryDream
Максим 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад