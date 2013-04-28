ImaginaryDream

Максим ImaginaryDream

 
30 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Artget
Андрей 
42 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$12
10 баллов
12 лет назад
Необходимо немного поправить главную сайта на MODx
MODX
Вся работа выполнена Максимом за 30 минут. Все сделанно именно так, как нужно. Лучше не бывает.