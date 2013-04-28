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Максим
ImaginaryDream
ImaginaryDream
30 лет
12 лет на
фриланс
-бирже
Был
12 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Андрей
Artget
42 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 отзывов
$12
10 баллов
12 лет назад
Необходимо немного поправить главную сайта на MODx
MODX
Вся работа выполнена Максимом за 30 минут. Все сделанно именно так, как нужно. Лучше не бывает.
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Отзывы заказчиков
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