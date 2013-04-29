нужно написать простого бота, который парсит базы сайтов 1. брать построчно сайты из файла для проверки: site.ru:parametr1 parametr2 и parametr3 статичны и указываются в скрипте. ...
Скрипт "альбом вконтакте на моем сайте"
Требуется скрипт для размещения на сайте целого альбома (картинки) из "в контакте".
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