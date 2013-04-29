Адаптировать вёрстку под 1С-Битрикс

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок147 просмотров

Есть вёрстка сайта: главная страница, каталог магазинов, карточка магазина, блог, страница блога, контакты, карта сайта. Помимо этих страниц, есть около 20-и типовых страниц. Необходимо поставить на хостинг 1С-Битрикс (старт) и адаптировать файлы вёрстки под CMS.

Помимо страниц, есть ряд функционала:

- возможность привязки похожих магазинов к карточке магазина;

- возможность привязки брендов к какому-либо магазину;

- возможность привязки того или иного магазина к определённой категории;

- сортировка магазинов по алфавиту.

Оплата договорная. Сроки договорные.

12 лет назад
Paveeeeeeel
Павел 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров