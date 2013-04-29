Переписать flash на html5

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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка127 просмотров

Доброго времени суток.

Необходимо переписать flash на html5 (www.getnk(ТОЧКА)ru/flash-map/fmap133.html).

Интересует цена и срок конкретно данной страницы (данные подтягиваются из xml) и другие страниц где просто анимация (пример: www.getnk(ТОЧКА)ru/flash-map/fmap2.html).

Наличие портфолио обязательно.

В личку не писать ;)

HTML
12 лет назад
NurDus
Ильдус 
41 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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