Установить оpencart на хостинг на русском языке. Создать БД.

Подобрать шаблон для зоотоваров.

Настроить заказы на мой e-mail.

Шаблон подобрать бесплатный, с категориями в левой колонке.

Настройка ЧПУ, мне нужно чтобы они автоматически создавались в зависимости от заголовка страницы и названия товаров

Русификация. Чтобы категории, все сообщения при заказе, и все надписи на кнопках были на русском языке.