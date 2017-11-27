Установить оpencart на хостинг.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен12 заявок245 просмотров

Установить оpencart на хостинг на русском языке. Создать БД.

Подобрать шаблон для зоотоваров.

Настроить заказы на мой e-mail.

Шаблон подобрать бесплатный,  с категориями в левой колонке.

Настройка  ЧПУ, мне нужно чтобы они автоматически создавались в зависимости от заголовка страницы и названия товаров

Русификация. Чтобы категории, все сообщения при заказе, и все надписи на кнопках были на русском языке.

7 лет назад
pmTS
36 лет
9 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
7 лет назад
$15
2 дня
Задание выполнено быстро, за несколько часов. Благодарю.
Все хорошо, рекомендую.

Заявки фрилансеров

lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
7 лет назад