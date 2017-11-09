Натяжка верстки на cms

Натяжка верстки на word press

Главная страница - верстку высылаю после согласования.

Дизайн галереи

Вёрстка галереи

Натяжка всего.

САЙТ

Главная страница.На главной странице нужно связать ссылки из меню с соответствующими блоками.

Сделать возможным переключение сайта на англ и рус кликом по соответствующим иконкам. также сделать возможным добавить новые языки через админ панель.

Сделать возможным редактировать обратный отсчет, т.е менять дату обратного отсчета и наименование события.

По клику на «Участие в предпродаже» должна появиться в том же окне не обновляя страницу , форма где нужно будет ввести email на которую будет выслана инструкция для инвестирования, формата типа ( Для участия в закрытом раунде PreSale введите свой email и кнопка отправить) - ﻿эта кнопка также располагается под "калькулятором" -такой же функционал должен быть применен и к ней.

Добавить регистрацию с подтверждением на почте. (Поля для регистрации Имя, почта, пароль, повтор пароля, и ﻿проверка google reCaptcha .)

Вход в ЛК ( по клику должно всплыть что в разработке) .

Далее в окне с видео , нужно сделать возможным с помощью админ панели вставить туда видеоролик с youtube.

Калькулятор - должен работать т.е производить вычисления. На сайте http://goldminecoin.io/ есть пример работы этого калькулятора.

Все блоки должны быть редактируемыми через админ панель.Блоки команда, консультанты, пресса и партнеры должны быть также редактируемыми через админ панель

Раздел Галерея:Здесь будут видеоролики , фотографии и документы фирмы. Предлагаю По структуре сделать как тут http://goldminecoin.io/gallery просто подогнать по общему стилю сайта.

Весь сайт включая галерею должны быть в адаптиве, с соблюдением кроссбраузерности, с соблюдением общего стиля по дизайну.

Примечание: Запрещается размещать копирайт разработчика (ссылки, кнопки, логотип) в каком либо месте сайта в том числе в футере.

Срок 2-3 дня. Условия вступают в силу после предоплаты 50%