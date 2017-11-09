сайт http://www.vanna23.ru - необходима доработка, сайт на вордпресс, тема jupiter 1. Для всех видов форм обратной связи, как на странице «Контакты», http://joxi.ru/l2ZxQPDC8O1lwr, формрегистрации/авторизации, форм заказа в онлайн- корзине необходимо добавить чек-бокс с ...
Натяжка верстки на cms
Натяжка верстки на word press
Главная страница - верстку высылаю после согласования.
Дизайн галереи
Вёрстка галереи
Натяжка всего.
САЙТ
Главная страница.На главной странице нужно связать ссылки из меню с соответствующими блоками.
Сделать возможным переключение сайта на англ и рус кликом по соответствующим иконкам. также сделать возможным добавить новые языки через админ панель.
Сделать возможным редактировать обратный отсчет, т.е менять дату обратного отсчета и наименование события.
По клику на «Участие в предпродаже» должна появиться в том же окне не обновляя страницу , форма где нужно будет ввести email на которую будет выслана инструкция для инвестирования, формата типа ( Для участия в закрытом раунде PreSale введите свой email и кнопка отправить) - эта кнопка также располагается под "калькулятором" -такой же функционал должен быть применен и к ней.
Добавить регистрацию с подтверждением на почте. (Поля для регистрации Имя, почта, пароль, повтор пароля, и проверка google reCaptcha .)
Вход в ЛК ( по клику должно всплыть что в разработке) .
Далее в окне с видео , нужно сделать возможным с помощью админ панели вставить туда видеоролик с youtube.
Калькулятор - должен работать т.е производить вычисления. На сайте http://goldminecoin.io/ есть пример работы этого калькулятора.
Все блоки должны быть редактируемыми через админ панель.Блоки команда, консультанты, пресса и партнеры должны быть также редактируемыми через админ панель
Раздел Галерея:Здесь будут видеоролики , фотографии и документы фирмы. Предлагаю По структуре сделать как тут http://goldminecoin.io/gallery просто подогнать по общему стилю сайта.
Весь сайт включая галерею должны быть в адаптиве, с соблюдением кроссбраузерности, с соблюдением общего стиля по дизайну.
Примечание: Запрещается размещать копирайт разработчика (ссылки, кнопки, логотип) в каком либо месте сайта в том числе в футере.
Срок 2-3 дня. Условия вступают в силу после предоплаты 50%
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Проверить и очистить площадку от вирусов (4 сайта, 2 сайта-визитки и 2 интернет-магазина Opencart)Веб-программирование10 заявокЗакрыт7 лет назад
- $17
правка парсера, оповещение на почту, переделка загрузки фотоВеб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Екатеринбург. Предлагайте какие сайты сможете спарсить.Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Екатеринбург. Предлагайте какие сайты сможете спарсить.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $3
Добрый день, нужно написать один легкий скрипт - задача проста - 1) взять числовое из VIP: 49299 лей 2) поделить это значение на 10 3) и вставить только ...Завершен8 лет назад
В окне должны быть видео и крестик (что бы закрыть), движок у сайта джумлаВеб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Подключен модуль Yandex++, но не работает, надо настроить. Также нужно поправить шапку на сайте (контакты), меню сайта.Завершен8 лет назад
Установить оpencart на хостинг на русском языке. Создать БД. Подобрать шаблон для зоотоваров. Настроить заказы на мой e-mail. Шаблон подобрать бесплатный, с категориями в левой колонке. Настройка ЧПУ, мне нужно чтобы ...Завершен7 лет назад
Точное ТЗ в личку. Пример как пишется скрипт в прикрепленном файле.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад