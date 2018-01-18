Доработка сайта, программирование

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1. Для всех видов форм обратной связи, как на странице «Контакты», http://joxi.ru/l2ZxQPDC8O1lwr, формрегистрации/авторизации, форм заказа в онлайн- корзине необходимо добавить чек-бокс с указанием пользователемсогласия на обработку персональных данных. (статья 13.11 КоАП РФ с 1 июля 2017года).

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12. Добавить цветовую индикацию при наведении на карточки товаров во всех отображаемых каталогах на сайте. Убратьпоявление других изображений при наведении курсора на карточку товара.

29. На главной странице есть кнопка «заказать сейчас» http://joxi.ru/p276p60uoqMJQm сделать так, чтобы приклике открывала ФОС (форма обратной связи», сейчас происходит переход в каталог.

2. По 404 я вижу проблему в дублях из-за не на правильно настроенного ответа сервера -

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3. http://joxi.ru/bmoJ937UML3zGr- пусть выпадающие будут иметь другой фон, чтобы не сливались.

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