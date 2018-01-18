Здравствуйте. Нужно авторизоваться скриптом на сайте obli vki.biz (пробел убрать) Скрипт должен работать на локальном сервере на xampp. Написать в curl+php. Тестовые логин+пароль могу дать или свои придумайте.
Доработка сайта, программирование
сайт http://www.vanna23.ru - необходима доработка, сайт на вордпресс, тема jupiter
1. Для всех видов форм обратной связи, как на странице «Контакты», http://joxi.ru/l2ZxQPDC8O1lwr, формрегистрации/авторизации, форм заказа в онлайн- корзине необходимо добавить чек-бокс с указанием пользователемсогласия на обработку персональных данных. (статья 13.11 КоАП РФ с 1 июля 2017года).
2. Перенести сайт на протокол защищенного соединения https.
3. Перекомпоновать шапку: в правый верхний угол перенести номер телефона, добавить график работы.
12. Добавить цветовую индикацию при наведении на карточки товаров во всех отображаемых каталогах на сайте. Убратьпоявление других изображений при наведении курсора на карточку товара.
29. На главной странице есть кнопка «заказать сейчас» http://joxi.ru/p276p60uoqMJQm сделать так, чтобы приклике открывала ФОС (форма обратной связи», сейчас происходит переход в каталог.
2. По 404 я вижу проблему в дублях из-за не на правильно настроенного ответа сервера -
http://www.vanna23.ru/shop/bide/bide-napolnoe-belbagno-vella/456/ и http://www.vanna23.ru/shop/bide/bide-napolnoe-belbagno-vella/
3. http://joxi.ru/bmoJ937UML3zGr- пусть выпадающие будут иметь другой фон, чтобы не сливались.
Стоимость на https перенос - отдельно, все остальное можно делать как пачкой так и по пунктам
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $17
правка парсера, оповещение на почту, переделка загрузки фотоВеб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Екатеринбург. Предлагайте какие сайты сможете спарсить.Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Екатеринбург. Предлагайте какие сайты сможете спарсить.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $3
Добрый день, нужно написать один легкий скрипт - задача проста - 1) взять числовое из VIP: 49299 лей 2) поделить это значение на 10 3) и вставить только ...Завершен7 лет назад
В окне должны быть видео и крестик (что бы закрыть), движок у сайта джумлаВеб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Подключен модуль Yandex++, но не работает, надо настроить. Также нужно поправить шапку на сайте (контакты), меню сайта.Завершен7 лет назад
Установить оpencart на хостинг на русском языке. Создать БД. Подобрать шаблон для зоотоваров. Настроить заказы на мой e-mail. Шаблон подобрать бесплатный, с категориями в левой колонке. Настройка ЧПУ, мне нужно чтобы ...Завершен7 лет назад
Точное ТЗ в личку. Пример как пишется скрипт в прикрепленном файле.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сделать лендинг в теплых тонах на странице цена услуг и телефон. Страничка с формой обратной связи. Без домена и хостингаВеб-программирование21 заявкаЗакрыт7 лет назад