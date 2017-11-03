Доработать и запустить сайт на OpenCart

Добрый день уважаемые фрилансеры!

Есть проект который бросили непорядочные программисты :(

http://nonpareil.biz

когда доделаем сайт нужно будет перенести его по адресу nonpareil.ua, сейчас там лежит старый сайт на joomla

Вопросов по сайту может быть больше, поэтому нужен человек который его хорошенько оттестирует, найдет ошибки и сможет их исправить и довести все до логичного конца.

Готовы рассмотреть Вашу кандидатуру для дальнейшего сотрудничества, поддержки сайта и продвижения СЕО.

Указывайте пожалуйста примерные цены и сроки. Заранее Всем спасибо!

Ниже вопросы, которые смогли найти МЫ:

- при переносе часть картинок перестала отображаться, особенно на главной

- в коде сайта есть что то связанное с VK надо убрать, а то сайт тормозит при открытии

- слева внизу меню есть теелфоны и имейл, имейл провалился в невидимую область

- http://nonpareil.biz/ru/cakes/ сверху что то типа баннера, он как странно отображается, на пол экрана

- внутри категории под товарами есть блок - выберите вкус. он как то непонятно работает. отображает торты вместо вкусов, надо разобраться, подправить, объяснить заказчику как с ним работать... также там есть кнопка - "посмотреть все вкусы" она ведет куда то не туда...

- есть два вида товара - торты, которые заказываются выбрав вкус и вес, а есть например пряники, которые заказываются просто по цене и ко-ве.

например вот страничка пряника - http://nonpareil.biz/ru/prjaniki-svadebnye-tsveta-marsala

а вот торта - http://nonpareil.biz/ru/prjaniki-svadebnye-tsveta-marsala

с тортом все хорошо, а пряник заказать невозможно там вместо полей высвечивается непонятно что и оно налазит на текст.

получается что штучные товары вообще не возможно купить.

- в карточке товара фотография квадратная а внизу фотки есть еще сантиметра три, где ссылка автивна, какой то глючок...

http://nonpareil.biz/ru/tort-svadebnyj-nezhnye-kruzheva

- раздел отзывы http://nonpareil.biz/ru/reviews/ Если нажать на странички 1,2,3 то сайт ломается!

- на главной или в левом меню найти место для кнопок ЛАйк и Google+1

- будет хорошо если найдете место для виджетов фейсбука и гугл+

- надо будет дать инструмент или расскзать заказчику как сделать список страничек для 301 редиректа. тортик со старого сайта должен перекидывать на тот же тортик на новом сайте, тоже самое касается остальных разделов и страничек

- В письме приходящем на почту покупателю надо добавить контакты магазина.

телефон, адрес

При переносе сайта не забыть перенести:

Коды счетчиков Гугл Файлы подтверждения от Гугл

Надо настроить новый файл robots.txt прописать что можно сканировать а что нет.

сделать карту сайта ? sitemap.xml

не можем понять где keywords, description, надо добавить или активировать или донастраивать!