Есть базовый сайт на тильде к нему надо приделать магазин WP

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  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки282 просмотра

Добрый день.

Есть базовый сайт на тильде к нему надо приделать магазин и перенести все на  другую cms

это все.

 Главное чтобы функционал в тз работал включая панель администрирования исходниками опросников.

TildaWordPress
8 лет назад
ViktorPinaev
42 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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