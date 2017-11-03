Вывести статистику игроков на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок189 просмотров

Есть сервер майнкрафт.

Есть различная статистика по игрокам, которая хранится в MySQL и иногда в SQLite

Нужно написать скрипт, который бы собирал нужные цифры из разных мест и складывал в одно место.

Чтобы после этого вывести статистику на сайт.

Сумбурно, но готов ответить на конкретные вопросы.

MySQLSQLite
8 лет назад
NetSkriper
Алексей 
54 года
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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