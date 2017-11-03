Личный кабинет пользователя для сайта Облачный майнинг

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Закрыт5 заявок134 просмотра

Приветствую мастера!

Мне необходимо сделать личный кабинет пользователя как на этом сайте https://hashing24.com/

Еще что нужно:

Калькулятор https://hashing24.com/calculator

Ввод вывод в биткоин

Верстка этого всего дела

В кабинете пользователь должен видеть все транзакции

Подробности обсудим в сайте или вайбере или телеграм.

Жду предложений, бюджет и сроки!

8 лет назад
vitalalen
40 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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