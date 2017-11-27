Приветствую!
Создаю продающие, объясняющие, анимационные видеоролики для интернет проектов. Такие видеоролики показывают и объясняют всю основную суть вашего проекта потенциальному клиенту.
Такие видеоролики это идеальный инструмент, чтобы:
- повысить конверсию вашего сайта,
- привлечь клиентов в ваш бизнес,
- увеличить продажи ваших продуктов и сервисов.
И самое важное, что такой видеоролик человек сможет посмотреть на экране любого компьютера, планшета или смартфона.
Я создаю именно такие видеоролики, и делаю все от начала до конца.
- создаю сценарий и раскадровку,
- записываю голос диктора, музыку и звуковые эффекты
- создаю иллюстрации и анимацию видео.
Вы так же можете предоставить собственное аудио и выслать ваш сценарий. А я сделаю видеоролик с учетом ваших пожеланий.
- СОЗДАНИЕ ВИДЕОРОЛИКОВ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТОВ130 просмотров