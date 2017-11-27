Создаю продающие, объясняющие, анимационные видеоролики для интернет проектов.

Приветствую!

Создаю продающие, объясняющие, анимационные видеоролики для интернет проектов. Такие видеоролики показывают и объясняют всю основную суть вашего проекта потенциальному клиенту.

Такие видеоролики это идеальный инструмент, чтобы:

- повысить конверсию вашего сайта,

- привлечь клиентов в ваш бизнес,

- увеличить продажи ваших продуктов и сервисов.

И самое важное, что такой видеоролик человек сможет посмотреть на экране любого компьютера, планшета или смартфона.

Я создаю именно такие видеоролики, и делаю все от начала до конца.

- создаю сценарий и раскадровку,

- записываю голос диктора, музыку и звуковые эффекты

- создаю иллюстрации и анимацию видео.

Вы так же можете предоставить собственное аудио и выслать ваш сценарий. А я сделаю видеоролик с учетом ваших пожеланий.

http://web-making.com.ua/