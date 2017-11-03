Разработка системы веб-аналитики

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок142 просмотра

Здравствуйте!

Нужна разработка простой системы веб-аналитики.

Функционал также нужен простой: подключение сайта к системе, отображение статистики(посетители, просмотры, сеансы, время сеанса, местоположение посетителя...), графики

Подробнее в ЛС

8 лет назад
flamebl
30 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров