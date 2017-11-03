https://habrahabr.ru/post/145988/
Синхронизация сайта с 1С: Управление торговлей 10.3
Здравствуйте!
У нас есть сайт: www.softgroup.tj ( Разработано на фреймворке CodeIgniter, в разработке использовался PHP, HTML, CSS, JavaScript, AJAX, JSON также фреймворки Bootstrap, МaterializeCSS и jQuery, система контроля версий Composer. Сайт имеет собственную систему API для интеграции со сторонними приложениями в том числе и с 1С УТ, нам ранее так говорили ,но я не уверен.)
Есть конфигурация 1С: Управление торговлей 10.3 ( локальная версия, по запросу можем перенести на SQL)
Есть сервак и Статистический айпи адрес
ТЗ в прикреплении
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