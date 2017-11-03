Синхронизация сайта с 1С: Управление торговлей 10.3

Здравствуйте!

У нас есть сайт: www.softgroup.tj ( Разработано на фреймворке CodeIgniter, в разработке использовался PHP, HTML, CSS, JavaScript, AJAX, JSON также фреймворки Bootstrap, МaterializeCSS и jQuery, система контроля версий Composer. Сайт имеет собственную систему API для интеграции со сторонними приложениями в том числе и с 1С УТ, нам ранее так говорили ,но я не уверен.)

Есть конфигурация 1С: Управление торговлей 10.3 ( локальная версия, по запросу можем перенести на SQL)

Есть сервак и Статистический айпи адрес

ТЗ в прикреплении