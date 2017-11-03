Синхронизация сайта с 1С: Управление торговлей 10.3

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Закрыт4 заявки136 просмотров

Здравствуйте! 

У нас есть сайт: www.softgroup.tj ( Разработано на фреймворке CodeIgniter, в разработке использовался PHP, HTML, CSS, JavaScript, AJAX, JSON также фреймворки Bootstrap, МaterializeCSS и jQuery, система контроля версий Composer. Сайт имеет собственную систему API для интеграции со сторонними приложениями в том числе и с 1С УТ, нам ранее так говорили ,но я не уверен.)

Есть конфигурация 1С: Управление торговлей 10.3 ( локальная версия, по запросу можем перенести на SQL)

Есть сервак и Статистический айпи адрес 

ТЗ в прикреплении

 

AJAXBootstrapCodeIgniterCSSHTMLJavaScriptjQueryPHPSQL
7 лет назад
semerko
37 лет
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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