Осуществить вход в facebook по этому алгоритму

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Завершен4 заявки220 просмотров

https://habrahabr.ru/post/145988/

8 лет назад
viktor_yan
Виктор 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

modxwebdev
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$30
1 день
Простое великолепный специалист, умеет и программировать и администрировать, что редкость, разбирается сразу в сути, очень рекомендую!
Благодарю за интересный проект, все отлично.

Заявки фрилансеров

modxwebdev
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад