Здравствуйте! У нас есть сайт: www.softgroup.tj ( Разработано на фреймворке CodeIgniter, в разработке использовался PHP, HTML, CSS, JavaScript, AJAX, JSON также фреймворки Bootstrap, МaterializeCSS и jQuery, система контроля версий Composer. Сайт имеет собственную систему API для интеграции со сторонними приложениями в том числе и с 1С УТ, нам ранее так ...
Создание и установка скрипта по подтягиванию новостей.
Нужно сделать и установить скрипт подтягивания новостей с сайтов хостинг компаний, а также отзывов с похожих сайтов (список я предоставлю). Для сайта http://ohostingah.ru/ на вордпресс.
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