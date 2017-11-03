Создание и установка скрипта по подтягиванию новостей.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки187 просмотров

Нужно сделать и установить скрипт подтягивания новостей с сайтов хостинг компаний, а также отзывов с похожих сайтов (список я предоставлю). Для сайта http://ohostingah.ru/ на вордпресс.  

WordPress
8 лет назад
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4 года назад

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