Сбор по API спортивных событий и коэффициентов и размещение на сайте

Здравствуйте! У нас есть сайт: www.softgroup.tj ( Разработано на фреймворке CodeIgniter, в разработке использовался PHP, HTML, CSS, JavaScript, AJAX, JSON также фреймворки Bootstrap, МaterializeCSS и jQuery, система контроля версий Composer. Сайт имеет собственную систему API для интеграции со сторонними приложениями в том числе и с 1С УТ, нам ранее так ...