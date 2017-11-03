Сбор по API спортивных событий и коэффициентов и размещение на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок652 просмотра

День добрый.

Попытаюсь обрисовать то, что нам нужно.

Есть сайт на wordpress плюс подключенные api

Плюс верстка

нам нужно брать по API данные о спортивных событиях у лицензионных букмекеров.

И данные эти с этого API выводить на сайт.

Нужна программа или скрипт.

Желающие - подавайте заявку, подробности обсудим.

WordPress
8 лет назад
stenka2017
Антон 
34 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров