Нужен рабочий скрипт бекапа CPanel

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки212 просмотров

Нужен скрипт автоматического создания бекапа на удаленный FTP.

Сейчас это делается вручную с CPanel. Нужно через крон.

8 лет назад
vladimirvisit
Владимир 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Gintoki
Глеб 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$1
1 день
большое спасибо исполнителю! до конца помогал, пока всё успешно не заработало.
Отличный заказчик! Работать было очень приятно) Оплата мгновенная - сразу после успешного тестирования решения. Если вдруг возникнет нужда - с удовольствием помог бы снова.

Заявки фрилансеров

Gintoki
Глеб 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад