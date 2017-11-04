Разработать плагин расчета доставки для сайта на Magento

Необходимо разработать плагин расчета доставки в корзине сайта на Magento (вер. 1.9.3.2). Т.е. пользователь должен иметь возможность выбрать понравившийся способ доставки. Плагин должен выводить сроки доставки по API в корзине.

Расчет стоимости доставки должен производится на основании API транспортных компаний и двух характеристик товара: вес и объем.

В админке к каждому типу доставки должно быть две настройки: возможность добавления фиксированной стоимости и % к конечной стоимости доставки.

Расчет стоимости доставки брать отсюда, используя API данных компаний:

Деловые Линии http://www.dellin.ru/

ПЭК http://pecom.ru/services-are/the-calculation-of-the-cost/

РАТЭК http://www.rateksib.ru/

Как пример, плагин способов доставки на сайте http://www.parkflyer.ru/ru/

Важный момент: при разработке затрагивать код самого движка Magento не нужно, чтобы можно было обновлять версию без проблем.