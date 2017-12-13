Админка для конфигуратора/калькулятора дверей

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок272 просмотра

Нужно сделать админку для конфигуратора дверей. С возможностью настройки всех параметров

- добавление/удаление разделов конфигуратора

- замена слайдов, текста над слайдом

- установка базовой цены для каждой модели двери отдельно

- замена,добавление, удаление моделей дверей

- редактирование и добавление блоков с текстом в каждом параметре

- редактирование пункта цвета дверей, отключение параметра, изменение цветов

- отключение/включение расчетов по каждому параметру отдельно

конфигуратор по ссылке http://forestsoul.ru/calculator/index.html

7 лет назад
aton1001
Антон 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

alae_del
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
114 отзывов(-1)
8 лет назад
$100
12 дней
Все хорошо, быстро по срокам и правкам. спасибо, еще работаем!
Отличный заказчик. Четкое. интересное т.з. Оплата в срок. Рекомендую сотрудничать.

Заявки фрилансеров

alae_del
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
114 отзывов(-1)
8 лет назад