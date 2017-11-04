1. Ускорить загрузку сайта (оптимизировать); 2. Добавить телефон в моб. версию; 3. Исправить текст в карточке товара, слева расположен блок "С этим товаром покупают"в нем текст «старая ...
Микроразметка страниц сайта по schema.org. Джумла и Овпенкард
Необходимо прописать микроразметку для сайта
2 интернет-магазиа
Овпенкард и Джумла
В общей сложности 4 типовые страницы
- главная страница
- товарная и каталог товаров
- контакты
- статьи и новости
Заявки фрилансеров
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