Микроразметка страниц сайта по schema.org. Джумла и Овпенкард

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Закрыт11 заявок147 просмотров

Необходимо прописать микроразметку для сайта

2 интернет-магазиа

Овпенкард и Джумла

В общей сложности 4 типовые страницы

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  • статьи и новости
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7 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров