Нужно вывести картинку с амазона на свой сайт по кею

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок142 просмотра

Нужен скрипт который будет выводить на страницу сайта, первую картинку с амазона по кею, кей должен браться с тайтла страницы на которой и будет отображена картинка

8 лет назад
guest_15098705182318
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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