API для передачи сертификата

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Завершен2 заявки233 просмотра

Здравствуйте!   

Необходим API, чтобы при запросах с мобильного приложения подхватывался сертификат безопасности и передавались запросы далее на платежный сервер уже с ним. Платежный сервер отдает xml страницу с ответом.  

Спасибо!

8 лет назад
andrewmishin
Мишин 
44 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

APTMACTEP
Сапачев 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$65
4 дня
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APTMACTEP
Сапачев 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад