Необходимо прописать микроразметку для сайта 2 интернет-магазиа Овпенкард и Джумла В общей сложности 4 типовые страницы главная страницатоварная и каталог товаровконтактыстатьи и новости
Браузерная программа (сайт)
Привет. Пишу что хочу получить.
1) Браузерную программу (сайт) с возможностью выполнять ряд финансовых - системных функций. Передача данных между всем блоками программы, через секретный ключ доступа.
2) Графическая возможность построения задач в 2D/3D формате.
3) до 1000 типов рабочих столов, в зависимости какой доступ открыть данному пользователю и какое направление мыслей.
4) Платежная системы
5) Самая высокая степень защиты от взлома, DDOS атак.
6) К каждому блоку программы можно подключить любой другой блок и открывать доступ автоматически при особых правилах.
7) Дизайн программы при первом этапе развития проэкта - один!!! с каждым этапом, программа дорабатывается и открывает новые возможности.
8) Панель Бога - Устанавливается особым правилам к доступу ключей.
Возможности: Карта мира, загораются огоньки в каждой точки где зарегистрировался новый пользователь.
Общий финансовый оборот и т.д
9) Выкладывать задачу который может увидеть любой другой пользователь и вносить в неё поправки, или просто принимать в свой личный кабинет.
10) Возможность управлением своего капитала в личном кабинете и распоряжаться им как хочешь, передать другому пользователю, вложить в инвестиции, заплатить за услугу. Возможность обналичивать(выводить) капитал.
11)Построение переговорных (чат комнат) в любом дизайне даже в форматах 2D/3D, - Главное что бы возможность такая была!
12)Голосовая связь между пользователями
13) База данных - выдерживать очень большие объёмы памяти.
14) Каждый блок программы хранит только свою информацию,
15) Возможность сделать обновления до программы версии ПК.
и многое другое.
Обсуждаю проект только с теми, кто сразу в ответ, на вышеизложенное, приведёт свои мысли и варианты по реализации проекта.
Заявки фрилансеров
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