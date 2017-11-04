Браузерная программа (сайт)

Привет. Пишу что хочу получить.

1) Браузерную программу (сайт) с возможностью выполнять ряд финансовых - системных функций. Передача данных между всем блоками программы, через секретный ключ доступа.

2) Графическая возможность построения задач в 2D/3D формате.

3) до 1000 типов рабочих столов, в зависимости какой доступ открыть данному пользователю и какое направление мыслей.

4) Платежная системы

5) Самая высокая степень защиты от взлома, DDOS атак.

6) К каждому блоку программы можно подключить любой другой блок и открывать доступ автоматически при особых правилах.

7) Дизайн программы при первом этапе развития проэкта - один!!! с каждым этапом, программа дорабатывается и открывает новые возможности.

8) Панель Бога - Устанавливается особым правилам к доступу ключей.

Возможности: Карта мира, загораются огоньки в каждой точки где зарегистрировался новый пользователь.

Общий финансовый оборот и т.д

9) Выкладывать задачу который может увидеть любой другой пользователь и вносить в неё поправки, или просто принимать в свой личный кабинет.

10) Возможность управлением своего капитала в личном кабинете и распоряжаться им как хочешь, передать другому пользователю, вложить в инвестиции, заплатить за услугу. Возможность обналичивать(выводить) капитал.

11)Построение переговорных (чат комнат) в любом дизайне даже в форматах 2D/3D, - Главное что бы возможность такая была!

12)Голосовая связь между пользователями

13) База данных - выдерживать очень большие объёмы памяти.

14) Каждый блок программы хранит только свою информацию,

15) Возможность сделать обновления до программы версии ПК.

и многое другое.

Обсуждаю проект только с теми, кто сразу в ответ, на вышеизложенное, приведёт свои мысли и варианты по реализации проекта.