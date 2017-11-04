Необходимо прописать микроразметку для сайта 2 интернет-магазиа Овпенкард и Джумла В общей сложности 4 типовые страницы главная страницатоварная и каталог товаровконтактыстатьи и новости
Довести показатели PageSpeed Insights до 85+
Необходимо довести показатели 6 типов страниц сайта до уровня 85+ (зеленая зона)
Сайт на WordPress
Текущие показатели:
Главная - (сейчас 60/100 и 85 / 100)
Категории - (сейчас 57/100 и 75 / 100)
Профиль специалиста - (сейчас 85/100 и 82 / 100)
Страница организации - (сейчас 59/100 и 76/100)
Страница услуги - (сейчас 38/100 и 53/100)
Страница под.услуги - (сейчас 61/100 и 79/100)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование11 заявокЗакрыт7 лет назад
- $70
Нужно сделать админку для конфигуратора дверей. С возможностью настройки всех параметров - добавление/удаление разделов конфигуратора - замена слайдов, текста над слайдом - установка базовой цены для каждой модели двери отдельно - ...Завершен7 лет назад
Привет. Пишу что хочу получить. 1) Браузерную программу (сайт) с возможностью выполнять ряд финансовых - системных функций. Передача данных между всем блоками программы, через секретный ключ доступа. 2) Графическая возможность построения задач в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Необходим API, чтобы при запросах с мобильного приложения подхватывался сертификат безопасности и передавались запросы далее на платежный сервер уже с ним. Платежный сервер отдает xml страницу с ответом. Спасибо!Завершен7 лет назад
есть магазин opencart. надо добавить микроразметку товаров в хтмл, сделать сжатие css и js и в один файл их. нужен человек кто всегда на связи и быстро отвечает.Закрыт7 лет назад
- $20
Нужно интегрировать форму кредитной заявки на сайт WordPress. Есть инструкция.Завершен8 лет назад
Актуальные задачи: 1. Передвинуть блоки в шапке сайта (контакты, корзина, закладки и т.д.) 2. Передвинуть некоторые блоки в карточке товара в категориях 3. Передвинуть блоки в самой карточке товараВеб-программирование13 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно написать скрипт такой же как на https://nebo-skinali.ru/podbor.php и интегрировать его с плагином WordpressЗавершен7 лет назад
Требуется создать сервис сравнения цен в интернет магазинах женской одежды. (10 магазинов) Сравнение происходит путем ввода номера модели в форму поиска. Далее сервис обращается параллельно к списку магазинов, и выводит информацию о найденных ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Скрипт для html баннера. Мышкой стираешь снег и дальше происходит анимация. Необходимо сделать скрипт "вытирания снега" Исходник Adobe Animate.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад