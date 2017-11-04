Довести показатели PageSpeed Insights до 85+

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Закрыт6 заявок217 просмотров

Необходимо довести показатели 6 типов страниц сайта до уровня 85+ (зеленая зона)

Сайт на WordPress

Текущие показатели:

Главная - (сейчас 60/100 и 85 / 100)

Категории - (сейчас 57/100 и 75 / 100)

Профиль специалиста - (сейчас 85/100 и 82 / 100)

Страница организации - (сейчас 59/100 и 76/100)

Страница услуги - (сейчас 38/100 и 53/100)

Страница под.услуги - (сейчас 61/100 и 79/100)

WordPress
8 лет назад
balboa
Сергей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров